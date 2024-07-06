Последнюю путевку в "финал четырех" разыграли футбольные сборные Нидерландов и Турции.

В субботу, 6 июля, определился окончательный состав полуфинальных пар футбольного Евро-2024. Последнюю путевку в "финал четырех" в Берлине разыграли сборные Нидерландов и Турции.

В отличие от матча Англии и Швейцарии, которые свой четвертьфинал сыграли несколько раньше в субботу, команды начали живо, на встречных курсах. Правда настоящей остроты у ворот ни одного из коллективов долгое время не было.

Но на 35-й минуте защитник турок Самет Акайдин таки нашел щель в обороне Нидерландов. Поэтому первый тайм завершился с минимальным преимуществом команды Винченцо Монтеллы.

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Впрочем, во втором тайме команда Рональда Кумана перевернула все с ног на голову. Сначала защитник Стефан Де Врей сравнял счет. А затем защитник Турции Мерт Мюлдюр "отметился" автоголом и установил, как оказалось, окончательный счет - 2:1 в пользу "оранжевых".

Таким образом, 10 июля сборная Нидерландов в Дортмунде встретится в полуфинале с командой Англии. Днем ранее в Мюнхене в борьбе за выход в финал Евро-2024 сойдутся Испания и Франция.

Евро-2024 - последние новости

Англия и Швейцария разыграли третью путевку в полуфинал футбольного Евро-2024. Как и накануне Франция с Португалией, команды определяли победителя в серии послематчевых пенальти.

Основное время завершилось ничьей - 1:1, а в "футбольной лотерее" больше повезло англичанам - 5;3.

Накануне определились первая пара полуфиналистов Евро-2024. Сборная Франции в серии пенальти победила сборную Португалии во втором четвертьфинале Евро-2024 - 5:3.

Ранее Германия и Испания разыграли первую путевку в полуфинал Евро-2024. Матч завершился со счетом 1:1 в основное время, а под занавес второго экстратайма испанцы таки дожали хозяев чемпионата.

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