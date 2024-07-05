В первом матче 1/4 финала встретились фавориты букмекеров.

Сборная Испании первой оформила путевку в полуфинал футбольного Евро-2024. В матче 1/4 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте в Штутгарте одолели хозяев турнира - команду Германии.

Этот матч некоторые эксперты окрестили "досрочным финалом" Евро-2024. Главные, по мнению букмекеров, претенденты на чемпионство начали фактически без разведки и обменялись несколькими острыми моментами. Впрочем, ждать первого взятия ворот поклонникам пришлось ждать аж до 51-й минуты - точным ударом отметился полузащитник "красной фурии" Дани Ольмо, который, кстати, является игроком немецкого "Ляйпцига".

Впрочем, на 89-й минуте хавбек Бундестима Флориан Вирц перевел игру в дополнительное время - 1:1.

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А под занавес игры полузащитник Испании Микель Мерино точным ударом головой вывел свою команду в полуфинал.

Интересно, что сборная Германии не побеждала испанцев в официальных матчах с 1988 года.

Таким образом, в полуфинале Евро-2024 9 июля сборная Испании встретится с победителем пары Португалия - Франция. Этот матч состоится уже сегодня, начало - в 22:00 по киевскому времени.

Евро-2024 - последние новости

2 июля Нидерланды разобрались с обидчиками Украины и вышли в четвертьфинал футбольного Евро-2024 - румыны ничего не смогли противопоставить "оранжевым".

6 июля подопечные Рональда Кумана встретятся с командой Турции, которая в своем матче 1/8 финала оказалась сильнее автрийцев.

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