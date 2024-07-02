Румыны ничего не смогли противопоставить "оранжевым".

Сборная Нидерландов переиграла команду Румынии в матче 1/8 финала футбольного Евро-2024. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "оранжевых".

Подопечные Рональда Кумана с начала игры захватили инициативу. Впрочем, их болельщикам пришлось ждать вплоть до 20-й минуты - счет открыл Гакпо.

Румыны как могли держались - даже пропустили еще один мяч в свои ворота, который, впрочем, был отменен из-за офсайда.

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Однако на 83-й минуте Мален похоронил все надежды обидчиков сборной Украины на выход в четвертьфинал. А уже в добавленное время тот же Мален оформил дубль и установил окончательный счет.

Таким образом, в 1/4 финала Нидерланды 6 июля встретятся с победителем пары Австрия - Турция. Этот матч состоится уже сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Евро-2024 - последние новости

На днях определилась первая четвертьфинальная пара футбольного Евро-2024. В противостоянии за выход в полуфинал сойдутся Англия со Швейцарией.

Еще одну путевку в "финал четырех" разыграют сборные Испании и Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал вылет команды с Евро-2024. Он отметил, что это произошло благодаря первой неудачной игре против команды Румынии.

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Ребров прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024 (видео)