Сборные Англии и Швейцарии в противостоянии в Дюссельдорфе определили третьего полуфиналиста футбольного Евро-2024. Сильнее оказались подопечные Гарета Саутгейта.
Первый тайм разочаровал футбольных гурманов - за 5 минут команды не создали ни одного по-настоящему голевого момента.
После перерыва рисунок игры мало чем изменился - соперники играли осторожно, а мяч в основном находился в средней части поля.
Поэтому гол форварда швейцарцев Бреля Эмболо стал настоящим громом среди ясного неба.
Правда, уже через несколько минут нападающий Букайо Сака установил статус-кво и перевел игру в дополнительное время - 1:1.
В экстратаймах команды обменялись несколькими выпадами, впрочем, до гола дело не дошло, поэтому судьба игры решалась в серии пенальти. В "футбольной лотерее" больше повезло англичанам - 5:3.
Таким образом, 10 июля сборная Англии в Дортмунде встретится с победителем последнего четвертьфинального противостояния на Евро-2024, в котором сойдутся команды Нидерландов и Турции. Эта игра состоится уже сегодня, начало - в 22:00.
Евро-2024 - последние новости
Накануне определились первая пара полуфиналистов Евро-2024. Сборная Франции в серии пенальти победила сборную Португалии во втором четвертьфинале Евро-2024. Основное время закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное время команды голы также не забивали.
Серия послематчевых пенальти закончилась со счетом 5:3 в пользу французов. Единственный пенальти не реализовал Феликс, который вышел на замену, попав в штангу ворот.
Ранее Германия и Испания разыграли первую путевку в полуфинал Евро-2024. Матч, который прошел в Штутгарте, завершился со счетом 1:1 в основное время, а под занавес экстра-часа испанцы таки дожали хозяев турнира.
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