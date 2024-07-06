Футболист рассказал, где планирует жить с семьей в будущем.

После вылета сборной Германии по футболу с Евро-2024 полузащитник команды Тони Кроос закончил карьеру футболиста.

Напомним, перед европейским первенством он анонсировал, что готовится повесить бутсы на гвоздь.

При этом Кроос, который живет в Испании, не будет возвращаться на родину, пишет Bild. "Я по-прежнему считаю Германию великой страной. Нам с семьей очень нравится там бывать, однако это не совсем та Германия, которая была, может быть, 10 лет назад. У меня исчезло чувство безопасности", - прокомментировал футболист.

Видео дня

Кросс отметил, что если бы его спросили, где он спокойнее отпустит вечером на улицу свою дочь, то он выбрал бы Испанию, а не Германию.

Он выразил мнение, что ситуация с безопасностью - не единственная причина, по которой он хочет остаться в Мадриде. "Мы чувствуем себя в Мадриде как дома. Мои дети растут здесь и говорят на трех языках", - добавил футболист.

Евро-2024

5 июня сборная Испании обыграла в четвертьфинале хозяев чемпионата - сборную Германии.

В основное время счет на 51-й минуте открыл нападающий испанской сборной Дани Ольмо, однако на предпоследней минуте немецкий полузащитник Флориан Вирц сравнял счет.

На 119-й минуте полузащитник испанской сборной Микель Мерино вывел свою команду вперед - шансов отыграться у Германии, несмотря на добавленные три минуты, уже не было.

Вас также могут заинтересовать новости: