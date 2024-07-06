Сборная Португалии вчера выбыла из европейского первенства.

Звездный футболист сборной Португалии Криштиану Роналду закончил участие в Евро-2024 без голов.

Это первый международный турнир, на котором капитан сборной Португалии не смог забить. До этого Роналду отмечался в 5 Чемпионатах Европы и 5 Чемпионатах мира.

Роналду сделал 10 ударов в створ ворот соперников во время Евро, однако ни один из них не увенчался успехом. Это является повторением антирекорда наибольшего количества безголевых ударов на Евро, которое установил Кевин Де Брейне в 2016 году.

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Напомним, вчера сборная Португалии уступила французам в серии послематчевых пенальти и вылетела с европейского первенства.

После поединка 1/8 финала против Словении португалец заявил, что проводит последнее европейское первенство в карьере. Причиной завершения выступлений является возраст, поскольку на Евро-2028 ему будет 43 года.

При этом главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что пока что ни тренерский штаб, ни сам нападающий еще не приняли окончательное решение по этому вопросу. Мартинес высказал мнение, что Роналду может продолжить играть за сборную, если будет находиться в хорошей физической форме.

Евро-2024

2 июля Нидерланды разобрались с обидчиками Украины и вышли в четвертьфинал футбольного Евро-2024 - румыны ничего не смогли противопоставить "оранжевым". 6 июля подопечные Рональда Кумана встретятся с командой Турции.

Первыми полуфиналистами первенства стали сборные Испании и Франции.

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