"Реал" вернул себе лидерство в чемпионате Испании, "Жирона" опустилась на третью строчку.

В субботу, 30 сентября, состоялся центральный поединок восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Жирона" принимала мадридский "Реал".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте - после передачи Джуда Беллингема отличился Хоселу. На 21-й минуте "сливочные" удвоили свое преимущество - гол с передачи Тони Крооса забил Чуамени.

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Во втором тайме английский полузащитник Джуд Беллингем забил третий гол в ворота "Жироны", установив финальный счет на табло. Ассистировал ему Хоселу.

"Жирона" - "Реал" - 0:3

Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71

"Жирона": Гассанига, Коуту, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Цыганков (Валери, 46), Эррера (Ромеро, 87), Лопес (Порту, 60), А. Гарсия, Савио (Торре, 79), Довбик (Стуани, 60)

"Реал": Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга, Вальверде (Диас, 87), Чуамени, Кроос, Беллингем (Себальос, 74), Винисиус (Родриго, 68), Хоселу (Васкес, 87)

Предупреждения: А. Гарсия, Стуани - Аррисабалага, Рюдигер

Удаление: Начо, 90+5 ("Реал", грубая игра)

Обзор матча:

Отметим, что украинские футболисты "Жироны" Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе на эту игру. Виктор отыграл только первый тайм, после чего его заменили на Валери. Как стало известно после игры, экс-вингер "Динамо" получил травму и сам попросил замену. Довбик сыграл 60 минут, после чего его заменил Кристиан Стуани.

Статистический портал WhoScored поставил Цыганкову за эту игру 5,9 балла, Довбик получил 6,1 балла. Лучшим игроком матча стал Джуд Беллингем 9,4 балла.

Победа в этой игре позволила "Реалу" вновь возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. В активе команды Карло Анчелотти 21 очко. "Жирона" с 19 баллами опустилась на третью строчку. Второй идет "Барселона" с 20 баллами.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против "Кадиса", а "Реал" встретится с "Осасуной".

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