В прошлом сезоне "Жирона" ни разу не проиграла "Реалу" в Ла Лиге.

В субботу, 30 сентября, каталонская "Жирона" сыграет против мадридского "Реала".

Встреча команд пройдет на стадионе "Монтиливи" в Жироне.

В прошлом туре "Жирона" одержала победу над "Вильярреалом" (2:1) и вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками в активе. Один из мячей каталонцев в этой игре забил украинский нападающий Артем Довбик.

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В этом сезоне "Жирона" не проиграла ни одной игры. В первом туре подопечные Мичела сыграли вничью против "Реала Сосьедад" (1:1), после чего одержали шесть подряд побед.

Мадридский "Реал" в прошлом туре уверенно одолел "Лас-Пальмас" (2:0). Подопечные Карло Анчелотти набрали 18 очков и идут на второй строчке в турнирной таблице.

"Сливочные" в текущем сезоне Ла Лиги проиграли один матч - против "Атлетико" (1:3). Остальные шесть игр команда Анчелотти выиграла.

Жирона - Реал Мадрид: прогноз

Фаворитом поединка "Жирона" - "Реал" является мадридский клуб. Победа "сливочных" оценивается коэффициентом 2,02. На победу подопечных Мичела можно сделать ставку с коэффициентом 3,50. Ничья - 3,90.

Наиболее вероятным исходом этой встречи, по мнению аналитиков, является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,70.

Коэффициент на гол "Жироны" в игре против "Реала" - 1,33. Ставки на гол мадридцев принимаются с коэффициентом 1,17.

Жирона - Реал Мадрид: трансляция

На территории Украины матч "Жироны" против "Реала" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне в рамках Ла Лиги "Реал" ни разу не смог победить "Жирону". Первая игра на поле "сливочных" завершилась вничью со счетом 1:1, а поединок второго круга завершился победой каталонцев - 4:2.

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