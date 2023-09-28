"Жирона" обошла в турнирной таблице Ла Лиги мадридский "Реал" и "Барселону".

В среду, 27 сентября, состоялся поединок седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" противостояла "Вильярреалу".

Игра проходила на стадионе "Де ла Керамика" и завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба.

Счет в матче открыли хозяева поля - на 49-й минуте полузащитник "Вильярреала" Дани Парехо реализовал пенальти.

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На 56-й минуте украинский напдающий Артем Довбик ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника и сравнял счет. Ассистировал ему Савио. Отметим, что в голевой атаке поучаствовал и Виктор Цыганков, он отдал предголевой пас.

Спустя пять минут "Жирона" забила второй гол, который принес команде три очка. Отличился Эрик Гарсия.

"Вильярреал" - "Жирона" - 1:2

Голы: Парехо, 49 (пен.) - Довбик, 56, Гарсия, 61

"Вильярреал": Йоргенсен, Фойт, Альбиоль (Габбия, 78), Манди, Педраса, Пино (Ахомаш, 59), Капу (Терратс, 59), Парехо (Тригерос, 90+7), Алекс Баэна, Моралес (Бреретон, 78), Серлот

"Жирона": Гассанига, Мартинес (Ян Коуто, 52), Давид Лопес, Эрик Гарсия (Блинд, 90+7), Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 53), Цыганков (Солис, 88), Савио, Довбик (Стуани, 69)

Предупреждения: Пино, 16, Баэна, 89, Бреретон, 90+4 - Эррера, 58

Обзор матча:

Украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков получили от статистического портала WhoScored одинаковые высокие оценки - по 7,5 балла. Больше украинцев получил лишь один игрок - Алейш Гарсия (7,7 балла).

После этой победы "Жирона", набрав 19 очков, возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. На втором месте с 18 очками идет мадридский "Реал", "Барселона" с 17 баллами - третья.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против мадридского "Реала". Игра состоится 30 сентября.

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