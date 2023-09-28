В среду, 27 сентября, в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимал "Лас-Пальмас".
Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти.
Счет в игре был открыт в концовке первого тайма - на третьей компенсированной минуте гол забил полузащитник "Реала" Браим Диас. Ассистировал ему Лукас Васкес.
На старте второго тайма подопечные Карло Анчелотти забили второй мяч - с передачи Родриго забил Хоселу.
"Реал" - "Лас-Пальмас" - 2:0
Голы: Браим Диас, 45+3, Хоселу, 54
"Реал": Кепа, Начо, Рюдигер, Алаба (Васкес, 41), Менди, Вальверде, Чуамени, Камавинга, Браим Диас (Себальос, 57), Хоселу (Винисиус, 57), Родриго
"Лас-Пальмас": Вальес, Араухо, Коко, Курбело, Синкгравен (Серхи Кардона, 46), Мунир, Муньос, Мфулу (Кириан Родригес, 46), Виера, Эррера, Каба (Парк, 57)
Предупреждение: Коко, 79
Обзор матча:
Добавим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в этом матче остался на скамейке запасных.
Мадридский "Реал" набрал 18 очков и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. На третью строчку опустилась "Барселона" - 17 очков. Лидирует в турнирной таблице с 19 баллами "Жирона".
В следующем туре испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид сыграет против "Жироны", а "Лас-Пальмас" встретится с "Сельтой".