Мадридский "Реал" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

В среду, 27 сентября, в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимал "Лас-Пальмас".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти.

Счет в игре был открыт в концовке первого тайма - на третьей компенсированной минуте гол забил полузащитник "Реала" Браим Диас. Ассистировал ему Лукас Васкес.

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На старте второго тайма подопечные Карло Анчелотти забили второй мяч - с передачи Родриго забил Хоселу.

"Реал" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Браим Диас, 45+3, Хоселу, 54

"Реал": Кепа, Начо, Рюдигер, Алаба (Васкес, 41), Менди, Вальверде, Чуамени, Камавинга, Браим Диас (Себальос, 57), Хоселу (Винисиус, 57), Родриго

"Лас-Пальмас": Вальес, Араухо, Коко, Курбело, Синкгравен (Серхи Кардона, 46), Мунир, Муньос, Мфулу (Кириан Родригес, 46), Виера, Эррера, Каба (Парк, 57)

Предупреждение: Коко, 79

Обзор матча:

Добавим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в этом матче остался на скамейке запасных.

Мадридский "Реал" набрал 18 очков и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. На третью строчку опустилась "Барселона" - 17 очков. Лидирует в турнирной таблице с 19 баллами "Жирона".

В следующем туре испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид сыграет против "Жироны", а "Лас-Пальмас" встретится с "Сельтой".

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