Ранее первым полуфиналистом стала сборная Испании.

Сборная Франции в серии пенальти победила сборную Португалии во втором четвертьфинале Евро-2024. Основное время закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное время команды голы также не забивали. Серия послематчевых пенальти закончилась со счетом 5:3 в пользу французов.

Португалия – Франция 0:0

По пенальти 5:3

Видео дня

Португалия: Кошта, Мендеш, Диаш, Пепе, Канселу (Семеду 74), Фернандеш (Консейсайу 74), Пальинья (Невеш 90+2), Витинья (Нуньес 119), Леау (Феликс 106), Роналду, Бернар

Франция: Меньян, Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Камавинга (Фофана 91), Чуамэни, Канте, Гризманн (Дембеле 67), Мбаппе (Барколя 106), Коло-Муани (Тюрам 86)

Предупреждения: Пальинья 79, Салиба 84

Евро-2024 - детали

5 июня сборная Испании обыграла в четвертьфинальном матче хозяев чемпионата Европы по футболу, сборную Германии.

Матч, который прошел в Штутгарте, завершился со счетом 1:1 в основное время, после чего команды ушли на дополнительные полчаса, которые выявили победителя.

В основное время счет на 51-й минуте открыл нападающий испанской сборной Дани Ольмо, однако на предпоследней минуте основного времени немецкий полузащитник Флориан Вирц сравнял счет.

На дополнительное время на 119-й минуте после передачи от Ольмо полузащитник испанской сборной Микель Мерино вывел свою команду вперед - шансов отыграться у Германии, несмотря на добавленные три минуты, уже не было.

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