Роналду на YouTube уже собрал более 12 миллионов подписчиков.

Форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду создал свой канал на видеохостинге YouTube и установил абсолютный рекорд платформы.

YouTube-канал Роналду за первые полтора часа существования смог набрать первый миллион подписчиков, пишет ESPN. На канале в течение первого часа было выложено 11 роликов. По состоянию на утро четверга, 22 августа, на канал португальца подписались 12,8 миллиона юзеров. На канале уже опубликовано 19 видео.

Футболист получил золотую кнопку YouTube и похвастался ею на своей странице в Instagram. "Подарок для моей семьи. Спасибо всем подписчикам", - написал спортсмен.

Интересные новости о Криштиану Роналду

Футболист давно активно ведет свою страницу в Instagram. Португалец самая популярная личность в этой соцсети - у него 636 миллионов подписчиков.

Недавно стало известно о неудаче в футбольной карьере Роналду. В начале июля сообщалось, что форвард в составе сборной Португалии закончил участие в Евро-2024, не забив ни одного гола. Это первый международный турнир, на котором Роналду не смог попасть в ворота соперников.

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