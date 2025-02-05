Он отметил, что о пенсии еще не думает, но уже начал подготовку к тому, чем займет себя после завершения карьеры.

Португальский футболист Криштиану Роналду, который в настоящее время играет за "Аль-Наср", считает себя лучшим футболистом в истории.

"Не вижу никого лучше себя. Ни один футболист не делает то, что я не могу сделать сам, но я вижу то, что другие не могут сделать. Нет более совершенного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории - и в хорошие, и в плохие моменты", - высказал мнение о себе Роналду, передает Talksport.

Также Роналду высказал мнение о тренерах, с которыми он работал. По его словам, ему попадались действительно плохие специалисты. "Я учился у каждого из своих тренеров, но попадались действительно плохие - те, которые вообще не разбираются в футболе", - сказал португалец.

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Кроме того, футболист отметил, что уже начал готовиться к завершению карьеры и продумывать чем он себя займет после того, как попрощается с футболом. Он отметил, что планирует посвятить себя вещам, которые могут мотивировать его и помочь обществу, молодежи.

"Я не думаю об этом, но я знаю, что это близко... Одна из вещей, которая может успокоить тебя - это продолжить карьеру как можно дольше, а потом закончить с мыслью: "Я просто не мог больше этого делать". Тогда ты будешь гордиться собой. Если я уйду из футбола в 42 года, а это очень большой возраст, это будет нормально... Это будет чудом", - поделился Роналду.

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Форвард выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года, когда со скандалом ушел из Манчестер Юнайтед. Он покинул клуб из-за конфликта с тогдашним тренером Эриком тен Гагом.

А прошлым летом Роналду создал свой канал на видеохостинге YouTube и установил абсолютный рекорд платформы. YouTube-канал Роналду за первые полтора часа существования смог набрать первый миллион подписчиков.

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