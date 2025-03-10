По словам спортсмена, он не может ничего плохого сказать о легендарном футболисте.

Бывший вратарь Бен Фостер, который играл вместе с Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", рассказал, каково это делиться раздевалкой со всемирно известным футболистом, пишет Mirror.

Известно, что Фостер присоединился к "Юнайтед" в 2005 году и сидел рядом с Роналду в течение четырех лет до его перехода в мадридский "Реал" в 2009 году.

По словам голкипера, Роналду "был золотым и с ним абсолютно все было в порядке".

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"Он был просто одним из парней, но он был рабочей лошадкой, и он очень редко просто сидел, болтал или хорошо проводил время. Он всегда был чем-то занят", - рассказал Фостер.

В Mirror напомнили, что ранее звучали заявления о том, что Роналду был потенциально деструктивным человеком, однако слова Фостера подтверждают его амбициозность и отмечают, что он был важной частью команды во время своего первого пребывания в "Юнайтед".

"Возвращение Роналду в клуб в 2021 году было омрачено проблемами, кульминацией которых стал напряженный уход после столкновения с тогдашним менеджером Эриком тен Хагом. Появились обвинения, что Роналду стал фигурой, которая вызывает разногласия в раздевалке перед их совместным уходом из клуба в ноябре 2022 года. Однако Фостер выступил в защиту Роналду, отрицая любое представление о том, что он является негативной силой в команде", - отметили в материале.

В частности в разговоре talkSPORT Фостер отметил:

"Он был настоящим профессионалом, и я никогда не скажу о нем плохого слова, потому что все знают, что он суперпрофессионал. Роналду интегрировался с ребятами, и он мог хорошо посмеяться, но это никогда не было деструктивным - он всегда делал все должным образом. Я гарантирую вам, что он не пойдет туда и не поднимет шум".

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Ранее аналитики назвали главного претендента на победу в Лиге чемпионов. По их словам, им является английский "Ливерпуль", который еще больше укрепил свои шансы на успех.

Также СМИ сообщили, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин может покинуть "Реал" уже этим летом. Спортсмен дал понять руководству испанской команды, что будет искать новый клуб, если ситуация с его игровым временем до конца сезона будет оставаться неизменной.

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