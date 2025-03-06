Среди фаворитов турнира также значатся "Интер" и "Барселона".

Аналитическая система Opta оценила шансы всех участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов на победу.

Главным претендентом на получение титула считается английский "Ливерпуль", который еще больше укрепил свои шансы на успех. Вчера подопечные Арне Слота выиграли в гостевом поединке против французского ПСЖ со счетом 1:0. После этой победы шансы английской команды выросли с 19,7% до 26,1%.

Главными конкурентами англичан считаются испанская "Барселона" (17,3%), итальянский "Интер" (15,5%) и еще один английский клуб "Арсенал" (13,8%).

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Лига чемпионов 2024/2025

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/2025 состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, Германия.

Результаты матчей 1/8 финала:

Бавария 3:0 Байер : Бавария одержала уверенную победу, в частности благодаря голу Гарри Кейна и красной карточке игрока Байера Норди Мукьеле.

Бенфика 0:1 Барселона : Барселона выиграла благодаря великолепному голу Раффиньи, несмотря на то, что играла в меньшинстве после раннего удаления.

ПСЖ 0:1 Ливерпуль: Ливерпуль одержал победу над ПСЖ благодаря эффективной обороне, которая нейтрализовала ключевого игрока соперника, Хвича Кварацхелию.

Другие результаты:

Брюгге 1:3 Астон Вилла : Астон Вилла продолжает впечатлять, добывая важную победу на выезде.

Боруссия Дортмунд 1:1 Лилль: Обе команды поделились очками в равной борьбе.

Следующие матчи:

Ответные матчи 1/8 финала состоятся 11 и 12 марта. В частности, Барселона встретится с Бенфикой, а Интер Милан будет принимать Фейеноорд.

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