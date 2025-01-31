Сформировалось 8 пар команд.

Стали известны итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка пар состоялась в пятницу, 31 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Как известно, по итогам основного раунда восемь лучших команд автоматически вышли в 1/8 финала и ждут своих соперников. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, которые оказались на 9-24-м местах.

Так, стало известно, что испанский "Реал Мадрид" в 1/16 финала сыграет с английским "Манчестер Сити", португальская "Бенфика" сойдется на поле с французским "Монако", а английский "Арсенал" этот раунд пропустит, а в 1/8 финала его соперниками могут стать "Милан", "Ювентус", "Фейенорд", "ПСВ Эйндховен".

Видео дня

Полностью пары 1/16 финала Лиги чемпионов распределились так:

"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия)

"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Милан" (Италия)

"Ювентус" (Италия) - ПСВ "Эйндховен" (Нидерланды)

"Брест" (Франция) - "ПСЖ" (Франция)

"Монако" (Франция) - "Бенфика" (Португалия)

Матчи состоятся 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов-победителей выйдут в 1/8 финала.

Другие новости футбола

Как сообщал ранее УНИАН, донецкий "Шахтер" потерпел поражение и не смог пробиться в плейофф Лиги чемпионов. Команда уступила дортмундской "Боруссии" в поединке последнего тура основного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:3. Матч проходил в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Киевское "Динамо" одержало победу в матче заключительного 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига со счетом 1:0. Команды играли на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

Вас также могут заинтересовать новости: