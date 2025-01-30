Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плейоф.

Киевское "Динамо" одержало победу в матче заключительного 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига со счетом 1:0. Команды играли на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

В первом тайме "бело-синие" владели небольшим преимуществом, однако до ворот соперников почти не добирались.

Во втором тайме хозяева немного увеличили активность и 76-й минуте Александр Пихаленок, получив мяч в штрафной после серии рикошетов, пробил голкипера соперника.

Видео дня

Лига Европы, основной раунд, 8-й тур

"Динамо" - РФШ - 1:0

Гол: Пихаленок, 76

Предупреждения: Биловар (20), Пономаренко (91) – Панич (39), Пренга (91)

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Рубчинский (Саленко, 88), Михайленко, Пихаленок, Кабаев (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин (90)

РФШ: Ондоа, Липушчек, Пренга, Нжие (Мареш, 80), Одишария, Панич, Мархиев, Савальниекс (Силагадзе, 85), Зеленков (Лемаич, 80), Нджики (Куадьо, 46), Икауниекс

В результате киевляне финишировали на 34-ом месте в турнирной таблице, набрав 4 очка.

Выступления "Динамо" в Лиге Европы

Стоит отметили, что "Динамо" крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего смогли набрали первое очко только в прошлом туре, сыграв вничью с турецким Галатасараем (3:3). Поэтому киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.

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