Счет открылся уже на 6-й минуте.

Во вторник, 21 января, состоялся матч 7 тура основного раунда Лиги Европы между турецким "Галатасараем" и киевским "Динамо". Команды встретились на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Поединок стартовал в 17:30 по киевскому времени. Игра завершилась со счетом 3:3. Голами отметились игроки турецкого клуба – Давинсон Санчес, Абдулкерим Бардакджи и Осимхен, а среди игроков "Динамо" – Ванат и Ярмоленко.

Счет открылся уже на 6-й минуте. После углового головой забил игрок "Галатасарая" Давинсон Санчес.

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На 22-й минуте Абдулкерим Бардакджи благодаря рикошету забил второй гол в ворота Киевлян – счет 2:0.

В конце первого тайма игрок "Динамо" Ванат смог забить гол в ворота соперника. Впоследствии "Галатасарай" отправил в ворота "Динамо" третий мяч – на 53 минуте Осимхен забил пенальти после фола от Ваната.

На 68-й минуте киевляне сократили отставание от соперника. Гол забил Андрей Ярмоленко. На 81-й минуте Ярмоленко отметился вторым голом и сравнял счет, замкнув подачу с правого фланга ударом головой – 3:3.

Стартовые составы команд выглядели так:

"Галатасарай": Муслера – Айхан, Санчес, Бардкчи, Якобс – Кутлу, Торейра – Акгюн, Мертенс, Йылмаз – Осимхен.

На скамейке запасных – Шен, Гювенч, Думирбай, Йелерт, Нельссон, Демир, Батшуайи, Луш, Дилек, Акман, Балтаджи.

"Динамо": Нещерет – Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат.

Запасные – Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Пономаренко.

Отметим, что "Динамо" уже не имеет шансов на еврокубковую весну.

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