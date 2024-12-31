Футбольные клубы объединятся в один уже со следующего сезона.

Львовские футбольные клубы "Карпаты" и "Рух" объявили о слиянии. Об этом сообщается в ТГ-канале "Карпат".

Отмечается, что Львов - город больших футбольных традиций и амбиций, ведь именно здесь "зародился украинский футбол", начинали свой спортивный путь многие известные игроки и тренеры, а болельщики "всегда стремятся видеть свою команду среди претендентов на высшие награды". При этом сейчас Львов в высшем дивизионе Чемпионата Украины "достойно представляют" два клуба и команды - "Карпаты" и "Рух".

"ФК "Карпаты", начиная с 2020 года, прошел непростой путь из любительского коллектива в команду УПЛ. За это время построена профессиональная учебно-тренировочная инфраструктура, сформирована эффективная международная скаутинговая структура и разветвленная система собственного детско-юношеского футбола. Но самой большой ценностью клуба являются его многочисленные болельщики", - говорится в сообщении.

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В свою очередь ФК "Рух", акцентируют авторы, совершил свое собственное восхождение от чемпионата Львовской области до элитного дивизиона украинского футбола. Рядом со Львовом создан спортивный центр европейского уровня и одна из лучших в Украине футбольных академий, которая за несколько лет подготовила десятки действующих игроков и кандидатов в сборные команды Украины разных возрастных категорий:

"Но Львов стоит большего - Клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях".

Утверждается, что такая цель "в наше непростое время" требует нестандартных действий и решений. Поэтому учредители и руководители клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".

"В связи с таким решением футбольный клуб "Рух", начиная с сезона 2025/2026 годов, в дальнейшем сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной Академии, а также начальной адаптации к взрослому футболу для дальнейшего их привлечения в команду "Карпаты". Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению количества качественных футболистов европейского уровня, которые будут приносить настоящую славу львовскому футболу", - резюмировали в клубе.

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Как сообщал УНИАН, накануне Нового года итальянский "Милан" объявил имя нового главного тренера. Им стал португалец Сержиу Консейсау, который подписал контракт с клубом до лета 2026 года.

Предыдущий наставник команды Паулу Фонсека покинул пост главного тренера после ничьи с "Ромой".

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