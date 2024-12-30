Предыдущий наставник команды Паулу Фонсека покинул пост главного тренера после ничьи с Ромой.

Новым главным тренером Милана стал Сержиу Консейсау. Он подписал контракт с клубом до лета 2026 года.

Напомним, 29 декабря Милан сыграл вничью с Ромой. Матч закончился со счетом 1:1. После этого наставник "россонери" Паулу Фонсека заявил об отставке.

А уже сегодня стало известно, кто его заменит. На должность главного тренера команды назначили другого португальского специалиста Сержиу Консейсау, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

"Клуб тепло приветствует Сержиу и его помощников и желает им успешной и плодотворной работы", - говорится в официальном сообщении.

Милан после 17 туров Серии А находится на восьмом месте в турнирной таблице с 27 очками в активе.

Где работал Сержиу Консейсау

Португальский специалист на протяжении семи лет работал с Порту, где добыл 11 титулов.

В течение карьеры Сержиу Консейсау тренировал также Ольяненсе, Академику, Брагу, Виторию Гимараэш и Нант.

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