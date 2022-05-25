Стефано Пиоли выиграл первый титул в своей карьере.

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли вскоре получит свою чемпионскую медаль, которую он потерял на стадионе.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После матча последнего тура Серии А против "Сассуоло" футболистов и тренерский штаб "Милана" наградили медалями и чемпионским кубком Серии А.

Однако главного тренера "россонери" Пиоли, выигравшего первый титул в своей карьере, постиг казус. Его медаль на стадионе украли или же он ее потерял.

К счастью, через несколько дней чемпионская медаль тренера нашлась. Ее принесли в полицейский участок три парня в возрасте от 20 до 25 лет. По словам молодых людей, они нашли медаль на газоне стадиона – неподалеку от входа в раздевалки.

Правоохранители начали проверку фактов. До того как награду принесли полисменам, руководство Серии А пообещало выдать для Пиоли новую медаль на замену потерянной. Но уже не надо, потому что нашлась и эта.

Добавим, что Серия А признала 56-летнего Пиоли лучшим тренером сезона. Специалист привел "Милан" к Скудетто. Последний раз знаменитый клуб был чемпионом Италии в 2011 году, поэтому Пиоли покорилось незаурядное достижение.

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