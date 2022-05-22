"Интер" не смог защитить свой титул.

Завершился сезон в Серии А, в котором судьба золотых медалей решилась лишь в последнем туре.

Претенденты на Скудетто, "Милан" и "Интер", синхронно победили 3:0 в заключительном 38-м туре. Однако у команды Стефано Пиоли был гандикап в два очка перед заклятым соперником.

"Милан" стал чемпионом Италии 2021/2022! "Интер" не смог защитить свой титул, который они завоевали в прошлом сезоне.

Это 19-й титул Скудетто для "Милана", столько же у "Интера". Больше других в чемпионатах Италии – у "Ювентуса" (36). В последний раз "Милан" выигрывал Скудетто в 2011 году, когда их тренировал Массимилиано Аллегри.

"Сассуоло" – "Милан" – 0:3

Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36

"Интер" – "Сампдория" – 3:0

Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57

Заметим, что в обоих последних чемпионских составах "Милана" играл нападающий Златан Ибрагимович. Во время первого чемпионства ему было всего 29 лет, сейчас ему уже 40. В сезоне 2010/11 он сделал 14+11 по системе гол+пас, а в сезоне 2021/22 – 8+2.

Для 56-летнего тренера "Милана" Стефано Пиоли это первый трофей в карьере наставника.

Итоговая турнирная таблица Серии А сезона 2021/2022

Вас также могут заинтересовать новости: