"Аталанта" завершила провальный сезон сенсационным поражением против "Эмполи".

В субботу, 21 мая, "Аталанта" в рамках заключительного тура чемпионата Италии принимала на своем поле "Эмполи".

"Аталанта" после победы "Ромы" над "Торино" потеряла шансы на Лигу Европы, но могла попасть в Лигу конференций, заняв 7 место.

Для этого нужно было обыгрывать немотивированный "Эмполи", который недавно уступил сборной Украины, и надеяться, что "Фиорентина" потеряет очки с "Ювентусом". При одинаковом количестве очков преимущество имели "фиалки", обыгравшие команду Малиновского в обоих очных матчах Серии А 2021/22.

Однако, команда Джан Пьеро Гасперини подытожила провальный сезон домашним поражением со счетом 0:1.

Единственным и победным для гостей голом ближе к концу встречи отличился Лео Штулац.

"Аталанта" - "Эмполи" - 0:1

Гол: Штулац, 79

"Аталанта": Муссо, Паломино, Де Рон, Джимсити, Хатебур (Пессина, 57), Копмейнерс (Скалвини, 78), Фройлер (Демираль, 82), Дзаппакоста (Меле, 78), Бога, Пашалич (Иличич, 82), Сапата

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Вити, Луперто, Какаче (Паризи, 73), Журковски, Аслани, Бандинелли (Штулац, 68), Хендерсон (Ди Франческо, 68), Кутроне (Бальданзи, 73), Ла Мантиа (Байрами, 46)

Предупреждения: Фройлер - Стоянович

Обзор матча:

Руслан Малиновский завершил сезон еще в прошлом туре - украинец получил желтую карточку и не мог сыграть с "Эмполи" из-за дисквалификации.

По итогам сезона "Аталанта" с 59 очками финишировала на восьмом месте и осталась без еврокубков. "Эмполи", набрав 41 балл, завершил чемпионат на 14-й позиции.

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