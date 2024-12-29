Сейчас у полузащитника контракт с донецким клубом, который действует до 30 июня 2027 года.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и игрок сборной Украины по футболу Александр Зубков близок к переходу в новый клуб. Украинец согласился присоединиться к "Трабзонспору".

Об этом сообщает турецкий журналист Сердар в соцсети Х. По его информации, турецкий клуб предложил "горнякам" 3,5 миллиона евро плюс бонусы.

Сердар утверждает, что "Трабзонспор" уже сделал "Шахтеру" официальное предложение по Зубкову.

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Сейчас у полузащитник контракт с донецким клубом, который действует до 30 июня 2027 года. Ранее в СМИ писали, что "Шахтер" не продаст своего футболиста в "Трабзонспор" меньше, чем за 5-6 млн евро.

Кто такой Александр Зубков

Александр Зубков – украинский футболист, воспитанник донецкого "Шахтера". 28-летний игрок выступал за ФК "Мариуполь", а также с 2019 до 2022 года на правах аренды защищал цвета венгерского клуба "Ференцварош".

С "Шахтером" Зубков дважды становился обладателем Суперкубка Украины, четыре раза – обладателем Кубка Украины и столько же раз выигрывал чемпионат Украины.

В этом сезоне Зубков сыграл за "Шахтер" в 19 матчах. На счету полузащитника семь голов и шесть ассистов.

За сборную Украины по футболу Александр Зубков выступал в 36 поединках. В его активе два гола за главную команду.

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