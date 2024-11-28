Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Муслере из "Галатасарая".

27 ноября во время матча с ПСВ голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов.

Об этом говорится в сообщении на странице клуба в соцсети Х. Вратарь сделал 15 сейвов во время поединка. Это лучший показатель в истории еврокубка за один матч.

"Наш вратарь установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов в матче с ПСВ", – говорится в публикации.

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Sport.ua отмечает, что предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Муслере из "Галатасарая". Он сделал 12 сейвов, выступая за турецкий клуб в игре против "Реала" в сезоне 2019/20.

ПСВ - "Шахтер"

27 ноября на поле стадиона Филипс в Эйндховене донецкий "Шахтер" встретился с ПСВ в рамках 5 тура Лиги чемпионов.

Начало игры выдалось для "горняков" удачным. Уже на первых минутах матча игрок "Шахтера" Даниил Сикан забил в ворота соперника. На 37 минуте Зубков отметился вторым голом.

Во втором тайме "Шахтер" остался в меньшинстве после удаления Педро Энрике. Клуб упустил преимущество в два гола на последних минутах матча, когда на 87 минуте Тилльман отправил мяч в ворота. Он был автором и второго гола ПСВ – на 90 минуте.

Уже на 95 минуте ПСВ вырвал победу в игре. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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