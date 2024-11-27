Матч проходил в Эйндховене на стадионе "Филипс".

Донецкий "Шахтер" проиграл нидерландскому ПСВ в поединке 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:3. Матч проходил в Эйндховене на стадионе "Филипс".

На 8-й минуте голкипер дончан Дмитрий Ризнык вбрасыванием из руки запустил Коноплю по правому флангу, защитник обыгрался с Зубковым и прострелил в центр. Там на опережение сыграл Сикан и пробил в створ.

На 37 минуте все тот же Конопля накрыл соперника на чужой половине поля. Он отдал пас на Зубкова, который взял инициативу на себя, подстроился под удар и пробил точно в левый угол ворот.

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На 69-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве: Педро Энрике сдела опасный подкат прямо в стопу сопернику.

На 87-й минуте Крыськив сфолил на левом фланге, а Малик Тильман пробил в ближний угол ворот. Голкипер почти остановил мяч на линии, но все же он пересек ленту.

На 90 и 90+5 минуте "горняки" снова пропустили. Сначала дубль оформил Тильман. Прекрасный удар получился у него в левую девятку метров с 23. А на последних секундах Пепи забил уже в пустые ворота. После этого матч закончился обидным поражемием дончан со счетом 3:2.

Лига чемпионов. Основной раунд. 5-й тур.

ПСВ – "Шахтер" – 3:2

Голы: Тилльман (87, 90), Пепи (95) – Сикан (8), Зубков (37)

Предупреждения: Боскальи (59), Сайбари (85) – Криськив (87)

Удаление: Педро Энрике (69, грубая игра)

ПСВ: Бенитес, Дамс (Пепи, 46), Боскальи (Лосано, 74), Фламинго, Карсдорп (Ледесма, 90), Сайбари, Мауро Жуниор, Тилльман, Ланг (Тил, 64), где Йонг, Бакайоко

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Криськив, Бондаренко, Кевин (Франьич, 71), Зубков (Степаненко, 66), Сикан (Эгиналду, 55)

Выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Горняки" в предыдущих четырех матчах евротурнира набрали 4 очка. В прошлом туре основного раунда донецкая команда выиграла домашний поединок у швейцарского "Янг Бойз" со счетом 2:1.

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