В матче четвертого тура горняки одолели чемпионов Швейцарии.

Донецкий "Шахтер" остается среди претендентов на выход в следующий раунд футбольной Лиги чемпионов. В четвертом туре (номинально домашнем для украинцев матче) самого престижного клубного турнира Европы подопечные Марино Пушича в немецком Гельзенкирхене одолели чемпионов Швейцарии "Янг Бойз".

Первый тайм проходил под диктовку "хозяев", которые создали несколько опасных моментов и даже забили гол, который, впрочем, не был засчитан из-за офсайда. Но на 27-й минуте досадная ошибка защитников "Шахтера" привела к голу в исполнении Имери.

Правда, уже через 4 минуты паритет был восстановлен - автором мяча стал Зубков. Интересно, что для обеих команд это были первые забитые голы в групповом раунде Лиги чемпионов.

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А незадолго до завершения первой половины встречи Судаков непревзойденным ударом с дальней дистанции вывел чемпионов Украины вперед - 2:1.

После перерыва "оранжево-черные" продолжали контролировать ход игры и в итоге смогли довести матч до победы.

Таким образом, после четырех сыгранных матчей чемпионы Украины имеют в своем активе 4 очка и все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира. Впрочем, в дальнейшем горняков ждут крайне тяжелые противостояния с немецкими "Баварией" и "Боруссией", а также поединки против нидерландского "ПСВ" и французского "Бреста".

"Шахтер" в Лиге чемпионов-2024

Как сообщал УНИАН, по итогам напряженного матча третьего тура футбольной Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 1:0. Автогол засчитали "на счет" голкипера дончан Дмитрия Ризныка.

До этого чемпионы Украины сыграли в нулевую ничью с итальянской "Болоньей" и были разгромлены со счетом 0:3 другой командой из Италии - "Аталанте".

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