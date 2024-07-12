Ситуация украинских футбольных клубов значительно ухудшилась. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг по итогам прошлого сезона еврокубков, который опубликовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Так, выше всех в рейтинге находится донецкий "Шахтер" - клуб занял 40 место. После него идет киевское "Динамо", которое оказалось на 72 месте. Замыкает пребывание украинских команд в 100 лучших клубов луганская "Заря", которая находится на 87 месте.
В прошлом сезоне украинские клубы занимали высшие строчки. Так, "Шахтер" был на 26 месте, "Динамо" - на 68, а "Заря" так и была на 87.
В то же время известно, что на первом месте уже третий сезон подряд английский "Манчестер Сити", на втором - победитель Лиги чемпионов сезона 2023/2024 "Реал Мадрид", а закрыла тройку лидеров мюнхенская "Бавария".
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