Первую строчку третий сезон подряд занимает "Манчестер Сити".

Ситуация украинских футбольных клубов значительно ухудшилась. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг по итогам прошлого сезона еврокубков, который опубликовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Так, выше всех в рейтинге находится донецкий "Шахтер" - клуб занял 40 место. После него идет киевское "Динамо", которое оказалось на 72 месте. Замыкает пребывание украинских команд в 100 лучших клубов луганская "Заря", которая находится на 87 месте.

В прошлом сезоне украинские клубы занимали высшие строчки. Так, "Шахтер" был на 26 месте, "Динамо" - на 68, а "Заря" так и была на 87.

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В то же время известно, что на первом месте уже третий сезон подряд английский "Манчестер Сити", на втором - победитель Лиги чемпионов сезона 2023/2024 "Реал Мадрид", а закрыла тройку лидеров мюнхенская "Бавария".

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Как ранее писал УНИАН, бывший главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп отказался возглавить сборную США по футболу. С немецким специалистом уже связывались, однако у него другие планы на будущее.

В то же время стало известно, какой футбольный клуб имеет самый дорогой состав в мире. Стоимость его состава составляет примерно 1,38 миллиарда евро.

Также УНИАН сообщал, что Украину на Олимпиаде-2024 представит наименьшее в истории количество спортсменов. В июле в Париж поедут 140 атлетов.

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