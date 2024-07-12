Голкипер намекнул, что может перейти в другую команду.

Украинский вратарь Андрей Лунин ответил, готов ли продлить контракт с испанским Реалом.

"Останусь ли я в Реале? Посмотрим, посмотрим...", - ответил неопределенно голкипер, передает издание Marca.

Ранее украинец часто публично заявлял, что хочет остаться в испанской команде.

Видео дня

Напомним, у Лунина контракт с Реалом рассчитан до лета 2025 года. Руководство клуба предложило ему продлить сотрудничество еще на 4 года.

Лунин в Реале

Лунин в прошлом сезоне провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Данные о том, что Лунин летом может покинуть испанский клуб появились некоторое время назад. По информации спортивных СМИ, Лунин решил, что ему сейчас лучше перейти в клуб, где он будет иметь постоянную игровую практику. Вратарь попросил своего агента Хорхе Мендеша начать продвижение его трансфера в английский "Манчестер Юнайтед".

Андрей Лунин установил необычный рекорд среди украинских спортсменов, выведя "Реал" в финал ЛЧ. В ответном полуфинальном матче против "Баварии" мадридцы одержали волевую победу со счетом 2:1, а Лунин совершил четыре сейва.

Вас также могут заинтересовать новости: