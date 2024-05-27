Украинский вратарь мадридского "Реала" заболел накануне решающего матча за самый престижный европейский трофей.

Участие украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в финальном матче Лиги Чемпионов остается под вопросом. Об этом в социальной сети X сообщил тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

По его словам, Лунин заболел накануне финала Лиги Чемпионов.

"Вратарь в финале? Это сложный выбор, потому что Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа есть Куртуа. Я приму решение перед игрой. У Лунина сегодня температура, надеюсь, он поправится к субботе", - сказал Анчелотти. Видео дня

Лига Чемпионов 2023-24 - последние новости

Как известно, "Реал" вышел в финал Лиги Чемпионов с украинским вратарем Андреем Луниным в составе. Во втором матче полуфинала "сливочные" обыграли мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.

В другом полуфинальном противостоянии немецкая "Боруссия" из Дортмунда оказалась сильнее французского "ПСЖ".

"Реал" и "Боруссия" разыграют трофей 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Также сообщалось, что после того, как Лунин пропустил 4 мяча в матче с "Вильярреалом", тренерский штаб "Реала" сделал выбор в пользу Тибо Куртуа.

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