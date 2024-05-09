Украинский голкипер стал первым украинским спортсменом, достигшим отметки в 3 миллиона подписчиков в Instagram.

Украинец Андрей Лунин установил рекордное достижение в соцсетях после выхода мадридского "Реала" в финал футбольной Лиги Чемпионов. Голкипер "королевского клуба" и сборной Украины стал первым в истории украинским спортсменом, достигшим отметки в 3 миллиона подписчиков в Instagram, сообщает NV.

Издание напоминает, что в ответном полуфинальном матче против Баварии мадридцы одержали волевую победу со счетом 2:1, а украинский голкипер совершил четыре сейва.

"Лунин уже существенно оторвался от других украинских спортсменов по количеству подписчиков. Защитник Арсенала Александр Зинченко имеет 2.6 млн фолловеров в Instagram, чемпион мира по боксу Александр Усик - 2 млн", - пишет СМИ. Видео дня

Также отмечается, что по случаю достижения юбилейной отметки Лунин решил раздать подарки своим подписчикам - футболки, шарфы и мяч. Вратарь определит 9 победителей из числа фолловеров, которые получат сувениры.

Последние новости футбола

На украинского защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко "положил глаз" один из европейских футбольных грандов. Мюнхенская "Бавария" не отказались от идеи приобретения игрока и планирует купить украинца в следующее трансферное окно.

Английский клуб хочет получить за Зинченко 45 миллионов евро, и "Бавария" готова заплатить "канонирам" такую сумму.

Вас также могут заинтересовать новости: