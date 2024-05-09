Защитник "Арсенала" может перейти в мюнхенскую "Баварию".

27-летний украинский защитник английского "Арсенала" Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб уже летом. Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на собственный источник.

По его информации, мюнхенская "Бавария" не отказались от идеи приобретения Зинченко и планирует купить украинца в следующее трансферное окно.

"Арсенал" хочет получить за Зинченко 45 миллионов евро, и "Бавария" готова заплатить "канонирам" такую сумму. Ожидается, что Зинченко заменит в "Баварии" Альфонсо Дэвиса, который может покинуть команду", - пишет издание. Видео дня

СМИ напоминает, что в нынешнем сезоне Зинченко отыграл за "Арсенал" во всех турнирах 34 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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"Реал" с украинцем Луниным вышел в финал Лиги Чемпионов. В среду, 8 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала самого престижного футбольного турнира Европы, на поле встретились "Реал" и "Бавария". В финал прошел испанский клуб - матч завершился со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

Лунин вышел в стартовом составе "Реала" и отыграл весь поединок. В финале Лиги Чемпионов "королевский клуб" встретится с дортмундской "Боруссией". Матч состоится 1 июня на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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