Зато лучшим среди украинских исполнителей британский журналист считает Илью Забарного.

Британский журналист издания Sky Sports Рассел Тейлор оценил выступления украинских легионеров в чемпионате Англии. Так, по мнению журналиста, лучшим в этом сезоне является Илья Забарный, который закрепился в основе Борнмута.

"Говорят о том, что он перейдет в одну из команд топ-5 АПЛ. Он очень спрогрессировал с того времени, когда я видел его в УПЛ. Что говорить, когда фанаты "Борнмута" посвятили ему чант. Оценка - 9/10", - сказал Тейлор в интервью "Трибуне".

Второй лучшим украинцем в АПЛ, по мнению спортивного журналиста, является Егор Ярмолюк, который превзошел ожидания и играет чаще, чем предполагалось. Его выступление оценили в 8,5 баллов.

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Также, Тейлор считает, что Виталий Миколенко продолжает прогрессировать на фоне проблем в "Эвертоне", поэтому его оценка - 6,5.

Слабо стартовал звездный Михаил Мудрик, убежден Тейлор. Но пока украинский полузащитник смог завоевать место в основном составе. Оценка - 6/10.

Худшая ситуация, по мнению Тейлора, пока у Александра Зинченко, который борется за место в основном составе. Журналист считает, что причина заключается в том, что соперники поняли роль украинского футболиста в "Арсенале" и научились пользоваться этим. Так что оценка от Тейлора - 5/10.

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