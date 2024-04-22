Проведение матча совпадает во времени с футбольным турниром Олимпиады-2024.

Футбольный сезон 2024/2025 в Украине начнется 27 июля, когда состоится матч за Суперкубок. Об этом сообщает "Динамомания".

Издание напоминает, что в 2022-м и 2023-м годах Суперкубок не разыгрывался из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В Суперкубке Украины встретятся чемпион и победитель Кубка Украины, если оба трофея получит один клуб, то в Суперкубке он сыграет против серебряного призера УПЛ. В УПЛ пока первые два места занимают "Шахтер" и "Динамо". В финале Кубка Украины сыграют "Ворскла" и "Шахтер", - пишет СМИ.

Также, по данным издания, Чемпионат Украины по футболу начнется 3 августа - тогда состоится 1-й тур.

"Что интересно, в это же время будет проходить футбольный турнир на Олимпийских играх, где примет участие сборная Украины. Подопечные Руслана Ротаня будут играть матчи группового этапа: 24, 27 и 30 июля. Финальный матч состоится 9 августа. ФИФА не признает Олимпийские игры международным турниром, а потому клубы имеют право выбора, отпускать своих игроков на соревнования или нет. Это создает угрозу, что сборная Украины сыграет на Олимпиаде неоптимальным составом", - говорится в материале.

Последние новости футбола

Сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге ФИФА после побед в отборе на Евро-24. Сейчас украинская команда занимает в перечне лучших сборных мира 22 место.

Также УНИАН сообщал, что в Польше футбольные ультрас избили бывшего тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича. Это произошло из-за недовольства болельщиками последними результатами команды.

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