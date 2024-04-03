Александр Хацкевич получил несколько ударов ногами по лицу.

Главного тренера польского футбольного клуба "Заглембе Сосновец" Александра Хацкевича избили фанаты. Об этом сообщает Meczyki.pl.

Отмечается, что это произошло из-за недовольства болельщиками последними результатами команды.

"Фанаты пришли на тренировку команды, и после того, как состоялся "жесткий разговор с игроками", ультрас атаковали Хацкевича. Белорусский тренер получил несколько ударов ногами по лицу. О его состоянии ничего не сообщается", - пишет СМИ.

Впоследствии польский журналист Самуэль Щигельски рассказал sport.ua, что Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках и "считал своих игроков мусором".

"Известно, что Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках. Кричал на футболистов, и, как говорят сами игроки, считал их мусором. Его избиение никоим образом нельзя оправдать, но согласно нашей информации, в раздевалке он был плохим человеком", - отметил журналист.

Сам Хацкевич, рассказывая об избиении, назвал это "неприятным инцидентом".

"Игроки и представители тренерского штаба вышли на тренировку и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Человек 30-40. Точно не считал, сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически", - вспоминает тренер.

Между тем украинский футбольный агент Вадим Шаблий, комментируя ситуацию, сообщил, что Хацкевича никто не бил.

"Были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов... Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть "Заглембе", потому что в команде бардак", - отметил агент.

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