Александр Хацкевич будет работать в любительском клубе.

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич нашел себе новое место работы.

49-летний специалист стал советником-консультантом любительского клуба "Скра 1921", сообщает пресс-служба команды из Варшавы.

"Сейчас есть свободное время не только для семьи, но и для игры в футбол с друзьями. Польский клуб, с которым я буду работать, любительский, профессиональных игроков там нет, но уровень футбола достаточно высокий.

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Хочу помочь ребятам достичь успеха. Профессиональная помощь тренеру "Скра 1921", раскрытие потенциала у отдельных игроков и всей команды, а также подготовка к переходу на профессиональный уровень - это будет в центре моего внимания", - заявил Хацкевич.

Напомним, Александр Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году. С "бело-синими" беларуский специалист дважды выиграл Суперкубок Украины.

В августе 2019 года Хацкевич был уволен с должности главного тренера "Динамо". Это случилось после вылета киевлян из квалификации Лиги чемпионов от бельгийского "Брюгге".

Последним местом работы Хацкевича был кипрский клуб "Кармиотисса". Под его руководством команда сыграла всего шесть матчей.

Также беларуский тренер работал в минском "Динамо", "Витебске", сборной Беларуси и "Роторе".

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