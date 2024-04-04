Украина поднялась в рейтинге Международной федерации футбола на две позиции.

ФИФА (Международная федерация футбола) обновила мировой рейтинг мужских сборных по футболу после окончания матчей плей-офф отбора к Евро-2024. Сейчас украинская команда занимает в нем 22 место. Об этом говорится на сайте ФИФА.

Известно, что последний раз рейтинг обновляли 15 февраля, тогда украинская сборная была на 24 месте. После этого команда Сергея Реброва провела два отборочных матча на Евро-2024, в результате которых победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:1 и Исландию с аналогичным счетом.

Теперь сине-желтая команда имеет в рейтинге 1568,86 балла. В целом в таблице лидируют сборные Аргентины, Франции и Бельгии, которая будет соперником Украины во время чемпионата. Также страна вытеснила из топ-3 и команду Англии.

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Таким образом Украина поднялась в рейтинге на две позиции и опередила команды Республики Корея и Австралии. Также известно, что среди сборных Европы Украина занимает 12 место в зачете ФИФА.

Выход Украины на Евро-2024: что известно

26 марта Украина победила в решающем матче отбора на Евро-2024. Сначала на 30 минуте матча Гудмундссон забил гол в ворота украинской команды, однако уже через 9 минут Яремчук забил в ворота сборной Исландии, но арбитр отменил этот гол из-за офсайта. Но украинцы не сдались и уже на 54 минуте Цыганков забил гол и сравнял счет. А на 84 минуте Мудрик пробил гол в дальний нижний угол ворот соперника.

Также сообщалось, что после этого матча двое украинских игроков проходили тест на допинг, а именно Илья Забарный и Виктор Цыганков, из-за чего им не удалось сразу отпраздновать победу.

"Я еще не праздновал ни с кем. Был на допинге. Только с Витькой сидели. Сейчас пойдем поздравить ребят. Это очень важный шаг для нас, о котором все мечтали. Теперь надо творить историю на Евро. Нам удалось забить два мяча после того, как мы пропустили. Но мы доминировали, я видел, что Исландия не хочет играть в футбол, они играли просто на победу. Я чувствовал еще перед игрой, что все будет хорошо. Несмотря на то, что мы пропустили первыми, чувствовал, что это наша игра, и мы ее не отпустим", - рассказал тогда журналисту Забарный.

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