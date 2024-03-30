Поэтому Илья Забарный и Виктор Цыганков не смогли сразу отпраздновать победу сборной вместе со всеми футболистами.

Футболистам украинской сборной Илье Забарному и Виктору Цыганкову не удалось отпраздновать вместе с командой выход в финальную часть Евро-2024 после победы над Исландией в финале плей-офф. Они были вынуждены пойти на прохождение допинг-теста. Об этом в комментарии для YouTube-канала "Трендец" рассказал Забарный.

Известно, что после каждого матча официальные лица случайно выбирают двух игроков из каждой команды для проверки на допинг. Из украинской сборной на этот раз пришлось пойти Виктору Цыганкову и Илье Забарному. Ведущий канала Дмитрий Поворознюк 40 минут ждал комментарий футболистов, когда Забарный вышел, то с юмором прокомментировал такую ситуацию.

По его словам, процедура длилась около часа.

Он был уверен, что команда сможет победить исландцев даже после того, как украинцы пропустили гол в первом тайме.

"Я еще не праздновал ни с кем. Был на допинге. Только с Витькой сидели. Сейчас пойдем поздравить ребят. Это очень важный шаг для нас, о котором все мечтали. Теперь надо творить историю на Евро. Нам удалось забить два мяча после того, как мы пропустили. Но мы доминировали, я видел, что Исландия не хочет играть в футбол, они играли просто на победу. Я чувствовал еще перед игрой, что все будет хорошо. Несмотря на то, что мы пропустили первыми, чувствовал, что это наша игра, и мы ее не отпустим", - заверил Забарный.

Выход Украины на Евро-2024: что известно

Как писал УНИАН, во вторник, 26 марта, Украина победила в решающем матче отбора на Евро-2024. Сначала на 30 минуте матча Гудмундссон забил гол в ворота украинской команды. Уже через 9 минут Яремчук забил гол Исландии, однако арбитр отменил его из-за офсайда. На 54 минуте Цыганков забил гол, сравняв счет. На 84 минуте Мудрик пробил гол в дальний нижний угол ворот соперника.

Также 21 марта Украина в драматическом матче победила Боснию и Герцеговину. Игра закончилась со счетом 2:1. Два гола от сборной Украины забили Роман Яремчук и Артем Довбик.

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