По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу в турнире имеют Англия и Франция.

Букмекеры оценили шансы Украины и других команд на выход из группы на Евро-2024. Так, лидером группы считается Бельгия - на их победу в четверке можно поставить с коэффициентом 1.38. Шансы Украины оценили в 5,0. Румынии - в 9,0. Самой слабой командой в группе, по мнению букмекеров, является сборная Словакии - на их победу коэффициент составляет 10,0.

Кроме того, букмекеры оценили и шансы каждой из сборных на победу в турнире. Так, фаворитами считаются сборные Англии и Франции - коэффициент на это 4,5. Также, в пятерку лучших команд, по их мнению, входят Германия, Испания и Португалия с коэффициентами 7,00, 8,00 и 9,00 соответственно.

Зато такая возможность для Украины оценивается в 33,0. Меньше всего шансов на победу в турнире имеет сборная Грузии, которая накануне впервые в истории квалифицировалась на турнир - букмекеры оценили ее коэффициентом 300,0.

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Сборная Украины вышла на Евро-2024

Напомним, накануне сборная Украины обыграла Исландию в решающем матче отбора на Евро-2024. Голами в команде Реброва отметились Михаил Мудрик и Виктор Цыганков.

Матчи группового этапа Евро-2024 начнутся в июне. Первой для Украины станет встреча со сборной Румынии. Кроме них, в группе также выступают сборные Бельгии и Словакии.

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