Вчера вечером были разыграны последние три путевки на Евро-2024.

Вчера вечером определились последние участники европейского первенства по футболу. Так, последние путевки на Евро-2024 выбороли Украина, Польша и Грузия.

Группы Евро-2024 выглядят следующим образом:

Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия.

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, Польша.

Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, Украина.

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, Грузия.

По правилам турнира, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие обладатели третьих мест.

Напомним, вечером 26 марта сборная Грузии обыграла Грецию в серии послематчевых пенальти и вышла на Евро-2024. А сборная Польши также по серии пенальти одолела Уэльс.

Матч Украина - Исландия закончился со счетом 2:1 в пользу нашей сборной. Голы на счету Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. 26 марта власти страны предупредили, что введут временный пограничный контроль в рамках усиления безопасности накануне чемпионата Европы по футболу 2024 года, который она принимает.

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