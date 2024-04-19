Специалист поведет команду на домашний Чемпионат Европы по футболу.

Юлиан Нагельсман еще на два года останется тренером сборной Германии по футболу.

Сотрудничество с Нагельсманом продолжится до чемпионата мира 2026 года в США, сообщили в Немецком футбольном союзе (DFB), передает Bild.

"Для меня большая честь тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками. Благодаря успешным выступлениям у нас есть шанс вдохновить всю страну. Две победы над Францией и Нидерландами в марте стали предвестником этого. Я был тронут энтузиазмом болельщиков. Теперь мы хотим вместе успешно выступить на домашнем чемпионате Европы, мы все в этом заинтересованы", - прокомментировал Нагельсман.

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В марте в DFB анонсировали намерение продлить контракт с тренером. При этом кандидатура Нагельсмана также рассматривалась на должность главного тренера мюнхенской "Баварии".

Евро-2024 в Германии

В марте Германия предупредила, что введет временный пограничный контроль в рамках усиления безопасности в преддверии чемпионата Европы по футболу 2024 года, который она принимает.

"Во время турнира мы будем проводить временный пограничный контроль на всех границах Германии, чтобы предотвратить въезд потенциально агрессивных субъектов", - сказала министр внутренних дел страны Нэнси Фрезер, добавив, что страна мобилизирует все усилия органов безопасности и готовится к возможным угрозам.

Сам Чемпионат пройдет с 14 июня по 14 июля. Напомним, сборная Украины также принимает участие в европейском первенстве.

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