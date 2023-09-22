Готовить сборную Германии к домашнему Евро-2024 будет Юлиан Нагельсман.

Бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсман назначен на пост главного тренера национальной сборной Германии по футболу.

О назначении 36-летнего специалиста сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Сообщает, что с Нагельсманом подписан контракт до 31 июля 2024 года.

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В тренерский штаб специалиста вошли бывший нападающий "Баварии" Сандро Вагнер и тренер Бенджамин Глюк.

На должности главного тренера сборной Германии Юлиан Нагельсман сменил Ханси Флика, который был уволен 10 сентября после разгромного поражения от Японии. Также отправлены в отставку помощники Флика - Маркус Зорг и Данни Рель.

Последним местом работы Нагельсмана была мюнхенская "Бавария", откуда он был уволен в марте этого года. На его место назначили Томаса Тухеля.

Также Юлиан Нагельсман работал в немецких клубах "Хоффенхайм" и "Лейпциг". Теперь 36-летний специалист займется подготовкой "Бундестим" к чемпионату Европы-2024 по футболу.

Напомним, что с 14 июня по 14 июля пройдет финальный турнир Евро-2024, который станет для Германии домашним. Соревнования примут 10 стадионов и 10 городов.

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