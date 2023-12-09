"Борнмут" поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В субботу, 9 декабря, состоялся поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Борнмут".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась сенсационной победой гостей.

Футболисты "Борнмута" вышли вперед в дебюте встречи - на 5-й минуте гол в ворота "красных дьяволов забил Доминик Соланке. На 68-й минуте игры гости удвоили свое преимущество - Филип Биллинг забил с передачи Маркуса Таварнье. На 73-й минуте Маркос Сенеси забил третий мяч "Борнмута".

Видео дня

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 0:3

Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73

"Борнмут" набрал 19 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 27 баллами идет на 6-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля", а "Борнмут" встретится с "Лутоном".

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