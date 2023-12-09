"Эвертон" Виталия Миколенко в этом туре примет на своем поле "Челси" Михаила Мудрика.

В субботу, 9 декабря, стартует 16-й тур Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

"Борнмут" украинца Ильи Забарного в этом туре сыграет против "Манчестер Юнайтед", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Шеффилдом".

Лидер чемпионата "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко, в рамках 16-го тура в гостях сыграет против "Астон Виллы".

Видео дня

"Эвертон" Виталия Миколенко в этом туре примет на своем поле "Челси" Михаила Мудрика.

Представляем вашему вниманию полное расписание игрового уикенда.

Суббота, 9 декабря

14:30 "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль"

17:00 "Брайтон" - "Бернли"

17:00 "Вулверхэмптон" - "Ноттингем Форест"

17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут"

17:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Брентфорд"

19:30 "Астон Вилла" - "Арсенал"

Воскресенье, 10 декабря

16:00 "Лутон Таун" - "Манчестер Сити"

16:00 "Фулхэм" - "Вест Хэм"

16:00 "Эвертон" - "Челси"

18:30 "Тоттенхэм" - "Ньюкасл"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Лондонский "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу, набрав 36 очков в 15 матчах. На второй позиции идет "Ливерпуль" с 34 баллами. На третье место поднялась "Астон Вилла", набравшая 32 очка. "Манчестер Сити" занимает четвертое место - 30 очков.

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 9 очков), "Бернли" (19-е место, 7 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 5 очков).

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