"Эвертон" одержал третью победу подряд в рамках АПЛ.

В воскресенье, 10 декабря, состоялся поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" принимал лондонский "Челси".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась победой хозяев поля.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. В начале второй половины игры "ириски" вышли вперед - гол забил Абдулае Дукуре. На 90+2-й минуте футболисты "Эвертона" удвоили свое преимущество - отличился Льюис Доббин.

Видео дня

"Эвертон" - "Челси" - 2:0

Голы: Дукуре, 54, Доббин, 90+2

"Эвертон": Пикфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко, Харрисон (Доббин, 88), Гарнер, Гуйе (Онана, 46), Макнил, Дукуре, Калверт-Льюин (Бету, 67)

"Челси": Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колвилл, 27), Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья (Маатсен, 84), Фернандес (Стерлинг, 67), Кайседо, Палмер, Галлахер, Мудрик, Броя (Джексон, 67)

Предупреждения: Гуйе (15), Брентуэйт (59) - Палмер (20), Мудрик (73)

Отметим, что Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли в стартовых составах своих команд. Защитник "Эвертона" получил за этот матч 7,4 балла от статистического портала SofaScore. Игру украинского вингера "Челси" оценили в 7,2 балла.

"Эвертон" набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Челси" с 19 баллами занимает 12-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Англии "Эвертон" встретится с "Бернли", а лондонский "Челси" сыграет против "Шеффилд Юнайтед".

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