С 5 по 7 декабря будут сыграны матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком этого тура станет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Игра пройдет на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" 6 декабря.
"Арсенал" Александра Зинченко в этом туре отправится в гости к "Лутону". "Брентфорд" Егора Ярмолюка в рамках 15-го тура встретится с "Брайтоном".
Илья Забарный и его "Борнмут" попробуют взять очки в противостоянии с "Кристал Пэлас", а "Эвертон" с Виталием Миколенко на своем поле примет "Ньюкасл".
Английская Премьер-лига: расписание матчей 15-го тура
Вторник, 5 декабря
- 21:30 "Вулверхэмптон" - "Бернли"
- 22:15 "Лутон" - "Арсенал"
Среда, 6 декабря
- 21:30 "Брайтон" - "Брентфорд"
- 21:30 "Фулхэм" - "Ноттингем"
- 21:30 "Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль"
- 21:30 "Кристал Пэлас" - "Борнмут"
- 22:15 "Астон Вилла" - "Манчестер Сити"
- 22:15 "Манчестер Юнайтед" - "Челси"
Четверг, 7 декабря
- 21:30 "Эвертон" - "Ньюкасл"
- 22:15 "Тоттенхэм" - "Вест Хэм"
Положение команд в турнирной таблице АПЛ
Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 33 очка. На второй позиции идет "Ливерпуль" с 31 баллом. "Манчестер Сити" набрал 30 очков и занимает третью строчку. Замыкает четверку "Астон Вилла", в активе которой также 29 очков.
В зоне вылета ситуация следующая: "Бернли" (18-е место, 7 очков), "Эвертон" (19-е место, 7 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 5 очков).
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