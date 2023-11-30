Центральным матчем 14-го тура АПЛ станет дуэль "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".

2 и 3 декабря будут сыграны матчи 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет дуэль "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". Игра состоится 3 декабря. Начало встречи в 18:30 по киевскому времени.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко в рамках этого тура сыграет против "Вулверхэмптона". "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет на своем поле "Лутон Таун", а Виталий Миколенко с "Эвертоном" отправится в гости к "Ноттингему".

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В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Астон Виллой", а "Челси" Михаила Мудрика померяется силами с "Брайтоном".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 14-го тура

Суббота, 2 декабря

17:00 "Арсенал" - "Вулверхэмптон"

17:00 "Брентфорд" - "Лутон"

17:00 "Бернли" - "Шеффилд Юнайтед"

19:30 "Ноттингем" - "Эвертон"

22:00 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 3 декабря

16:00 "Борнмут" - "Астон Вилла"

16:00 "Челси" - "Брайтон"

16:00 "Ливерпуль" - "Фулхэм"

16:00 "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас"

18:30 "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

Турнирное положение команд в АПЛ

Лондонский "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "канониров" 30 очков. На второй позиции идет "Манчестер Сити" с 29 баллами. "Ливерпуль" набрал 28 очков и занимает третью строчку. Замыкает четверку "Астон Вилла", в активе которой 28 очков.

В зоне вылета ситуация следующая: "Шеффилд Юнайтед" (18-е место, 5 очков), "Эвертон" (19-е место, 4 очка), "Бернли" (20-е место, 4 очка).

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