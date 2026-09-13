'Браво, Россия': тренер из Сербии цинично отреагировал на удар по дому семьи Ястремской

Одобашич не первый раз поддерживает Россию в войне против Украины.

Сербский тренер по теннису Владимир Одобашич прокомментировал российский удар по Одессе, в результате которого была разрушена квартира семьи украинская теннисистки Даяны Ястремской. В соцсетях он оставил циничный комментарий, в котором похвалил оккупантов, пишет UkrSportBase.

12 сентября РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки были разрушены верхние этажи одного из многоэтажных домов, а среди поврежденного жилья оказалась квартира семьи Ястремской.

Украинская теннисистка показала последствия российской атаки в соцсетях. На эту публикацию отреагировал Одобашич, написав комментарий: "Браво, Россия".

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Позже сербский тренер удалил свой комментарий, однако пользователи успели сделать скриншот. Более того, ранее он отличился еще одним возмутительным комментарием в соцсетях:

"Смерть Хорватии и Германии, а также всем их союзникам и врагам Великой Сербии и России!"

Реакция Ястремской на обстрел Одессы

Напомним, что ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что в Одессе во время ночной атаки 12 сентября была уничтожена квартира её семьи. По словам спортсменки, в дом попала крылатая ракета "Калибр".

Ястремская показала кадры с разрушенным фасадом дома, выбитыми стеклами и усыпанным обломками жильем. Она подчеркнула, что именно выглядит "русский мир". По ее словам, единственное, что уцелело, – полотенце с Ролан Гаррос (открытый чемпионат Франции по теннису).

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