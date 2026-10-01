Определились боксеры, которые будут сражаться за один из бывших поясов Усика

Поединок между непобедимыми боксерами состоится в немецком Дюссельдорфе 28 ноября.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Агит Кабаел получил следующего соперника. Обязательным претендентом на титул стал 42-летний албанский боксер Нельсон Гиса. Об этом пишет "Суспільне. Спорт".

Отмечается, что титульный поединок состоится на родине чемпиона в немецком Дюссельдорфе. Для Кабаела это будет первая защита пояса после получения статуса официального чемпиона в июне 2026 года.

"К бою с Гисой Кабаел подходит, имея в своём активе 27 побед в 27 поединках, из которых 19 завершились досрочно. Последний раз на ринг немецкий тяжеловес выходил в январе 2026 года, победив польского боксера Дамиана Книбу техническим нокаутом в третьем раунде", - говорится в материале.

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После этого команда Кабаела хотела организовать чемпионский поединок против украинца Александра Усика, который на тот момент владел тремя поясами, среди которых был и титул WBC. Однако в итоге украинец решил освободить чемпионские пояса, что сделало Кабаела официальным обладателем титула.

В активе 42-летнего албанца Нельсона Гисы - 25 поединков, из которых 23 завершились досрочной победой. Поединок между непобедимыми боксерами состоится в немецком Дюссельдорфе 28 ноября.

Новости бокса

Ранее промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри официально сойдутся в очном поединке 11 декабря в валлийском Кардиффе.

Примечательно, что долгожданный поединок обсуждали ещё в те времена, когда оба британских боксёра между собой делили все чемпионские пояса в супертяжёлом весе.

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