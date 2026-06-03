'У него есть 30 дней': непобедимый немец бросил ультиматум Усику

Временный чемпион WBC заявил, что у украинского обладателя трёх поясов есть месяц на то, чтобы принять решение об обязательной защите титула.

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел заявил, что ожидает решения от Александра Усика относительно возможного чемпионского поединка.

По словам немецкого боксера, после решения WBC санкционировать бой все зависит от украинца.

"Словами невозможно описать, что для меня значит этот момент. Теперь все зависит от Усика. У него есть 30 дней, чтобы согласиться. Если он этого не сделает, я стану полноценным чемпионом мира по версии WBC", – заявил Кабаел в комментарии The Ring.

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В настоящее время Усик владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, тогда как Кабаел является временным чемпионом WBC. Санкционирование поединка означает, что стороны должны договориться о проведении боя в течение установленного срока.

В случае отказа или отсутствия договоренности немец может получить статус полноценного чемпиона организации.

Кабаель уже вызвал Усика на бой

После последнего поединка Усика Кабаел лично поднялся на ринг и предложил украинцу провести встречу в Германии. Также промоутер немца Фрэнк Уоррен заявлял, что именно Кабаел должен стать следующим соперником украинского чемпиона.

33-летний немец остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед в 27 боях, из которых 19 одержаны нокаутом. При этом шесть последних поединков Кабаел завершил досрочно.

Усик после победы над Верхувеном заявил, что готов провести следующие бои против двух потенциальных соперников: реванш с голландцем и бой с Кабаелом.

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